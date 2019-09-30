"Всех угощаем": Рудковская и Плющенко раздают урожай из собственного сада

В личном "Инстаграм" Яна Рудковская показала снимок, на котором она и ее сын Саша Плющенко позируют под яблоней. Рядом с продюсером стоят четыре корзины полные спелых плодов.
Ниже звезда отметила, мол, яблок так много, что она готова раздать их бесплатно. Сентябрь подошел к концу, а они никак не могут собрать урожай полностью.
"В этом году у нас с Сашенькой самый большой урожай яблок в нашем саду. Всех угощаем нашими вкусными и сладкими 🍏🍏🍏 Друзья, дорогие, пишем в Директ куда отправить Вам наши сочные яблоки, мы собрали очень много и еще корзин 25 соберем в ближайшие дни) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – похвасталась Яна Рудковская.
В комментариях к посту многие интернет-обыватели интересовались, что за сорт яблок выращивает продюсер. Некоторые предположили, что это Антоновка. Яне Рудковской порекомендовали сварить для близких компот или варенье из яблок. Опытные хозяйки делились рецептами вкусных десертов.
Отметим, что Яна Рудковская и ее супруг фигурист Евгений Плющенко любят бывать на природе. Все лето знаменитости ходили в лес за грибами. Как выяснилось, звездное семейство знает хорошие места в Ленинградской области.
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