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"Всех угощаем": Рудковская и Плющенко раздают урожай из собственного сада

Яна Рудковская и Евгений Плющенко. Фото: www.globallookpress.com
Музыкальный продюсер Яна Рудковская готова накормить всех желающих яблоками из своего сада. Знаменитость собрала огромный урожай.
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В личном "Инстаграм" Яна Рудковская показала снимок, на котором она и ее сын Саша Плющенко позируют под яблоней. Рядом с продюсером стоят четыре корзины полные спелых плодов.

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Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Ниже звезда отметила, мол, яблок так много, что она готова раздать их бесплатно. Сентябрь подошел к концу, а они никак не могут собрать урожай полностью.

"В этом году у нас с Сашенькой самый большой урожай яблок в нашем саду. Всех угощаем нашими вкусными и сладкими 🍏🍏🍏 Друзья, дорогие, пишем в Директ куда отправить Вам наши сочные яблоки, мы собрали очень много и еще корзин 25 соберем в ближайшие дни) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – похвасталась Яна Рудковская.

В комментариях к посту многие интернет-обыватели интересовались, что за сорт яблок выращивает продюсер. Некоторые предположили, что это Антоновка. Яне Рудковской порекомендовали сварить для близких компот или варенье из яблок. Опытные хозяйки делились рецептами вкусных десертов.

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Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

Отметим, что Яна Рудковская и ее супруг фигурист Евгений Плющенко любят бывать на природе. Все лето знаменитости ходили в лес за грибами. Как выяснилось, звездное семейство знает хорошие места в Ленинградской области. 

30 сентября 2019, 21:44
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Рудковская в коротком платье спрятала живот

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