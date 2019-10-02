89-летний Краско сделал сенсационное признание

Иван Краско рассказал о странном звонке в свой день рождения, который он отметил 23 сентября. Помимо друзей и родных народного артиста поздравил незнакомец, представившийся его сыном.
"Вот подарок так подарок, у меня еще один сын!", – цитирует актера "Собеседник.Ru". Иван Краско отметил, что будет рад встрече с предполагаемым наследником. "И если это правда, то примем в нашу большую семью", – заявил он.
Имени новоявленного наследника Иван Краско не называет. По его словам, этот человек известен в определенных кругах. "Говорит, что внучка у меня еще есть. Очень хорошо. Я хотел малышку, но только о дочке мечтал. Теперь уже поздно", – констатировал артист.
К слову, один из главных подарков на день рождения сделал Ивану Краско любимый внук Ваня. Сын Андрея Краско живет в Польше, но ради дедушки в прилетел в Россию. "Привез мне из Варшавы шикарные подарки", – поделился актер.
Отметим, несмотря на свои годы, Иван Краско бодр и полон сил. Он до сих пор служит в Театре Комиссаржевской. "Это гораздо лучше, чем на печи лежать", – заявил актер.
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