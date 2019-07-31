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Шоу-бизнес

88-летний Краско раскрыл сенсационный секрет своей сексуальной мощи

Иван Краско. Фото: www.globallookpress.com
Иван Краско недавно оформил развод с супругой, которая на 60 лет младше. Актер пожаловался, что благоверная не вступала с ним в сексуальные отношения, боясь забеременеть. О своей мужской мощи 88-летний артист высказался в откровенном интервью.
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Американские ученые провели исследование и пришли к выводу: интимные отношения после 60 лет опасны для мужчин, чего не скажешь о дамах этого возраста. Секс для женщин старше 60, наоборот, идет на пользу. Эти данные прокомментировал Иван Краско, который и на пороге 90-летия сохраняет могучую мужскую силу.

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"Как секс может вредить? Пока он возможен, он весьма желателен, плодотворен и приятен. Невозможность наступает уже после 80 лет. А если у кого-то после 60, то это не мужики, а недоростки какие-то!" – резко высказался заслуженный артист.

Краско предположил, что у каждого мужчины свой ресурс, ведь некоторые становятся импотентами в 30 лет. "А есть такие, как Чарли Чаплин и я!" – похвастался он.

Актер рассказал, как ему удается сохранять мужскую силу. Секрет 88-летнего Ивана Краско прост. И это не виагра, которая, по его мнению, может и привнести в половую жизнь восторг, и преждевременно подкосить. "Я, кроме сельдерея, никакой виагры не использовал", – цитирует звезду сайт "Комсомольская правда".

Автор: 31 июля 2019, 10:37
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Какая дешевка ляжет под это дряблое тело?
Гость
Ответить
Не стыдно старик!В 20 лет мальчики об этом говорят!В стране дети,подростки,молодые люди,мразота конченная.
Гость
Ответить
Гость
Старый позорник и брехун. Опять денег решил подзаработать на вранье и своем позоре. От него же мочой старческой воняет, кто с ним ляжет, кроме чокнутой последней жены. Та не давала секс, в надежде выжать квартиру. В итоге- он без секса, она- без квартиры.
Там нечего было выжимать,квартиры не было и не будет.
Гость
Ответить
Только почему-то никто его сексуальную мощь не подтверждает. Возможно,это не мощь,а маразм.
Гость
Ответить
по этому поводу есть анекдот:
К сексапотологу обратился мужчина, который недоволен своей сексуальной жизнью..а, сколько вам лет-85.. ну что вы хотели... а сосед ,которому почти 90, говорит, что у него за ночь 2 раза....
а, вы скажите, что у вас -3.....
Гость
Ответить
Да, Щавель эта все врет, якобы секса не было, был, пусть заткнется, чтобы потом замуж выйти чистенькой, там пробы ставить негде! Старый дурак врет, подыгрывает ей. Стыд и позор на всю страну! Идет заработок денег, любым путем!
Гость
Ответить
Не дай бог на старости так дернуться умом.
Гость
Ответить
Старый позорник и брехун. Опять денег решил подзаработать на вранье и своем позоре. От него же мочой старческой воняет, кто с ним ляжет, кроме чокнутой последней жены. Та не давала секс, в надежде выжать квартиру. В итоге- он без секса, она- без квартиры.
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