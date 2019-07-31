88-летний Краско раскрыл сенсационный секрет своей сексуальной мощи

Американские ученые провели исследование и пришли к выводу: интимные отношения после 60 лет опасны для мужчин, чего не скажешь о дамах этого возраста. Секс для женщин старше 60, наоборот, идет на пользу. Эти данные прокомментировал Иван Краско, который и на пороге 90-летия сохраняет могучую мужскую силу.
"Как секс может вредить? Пока он возможен, он весьма желателен, плодотворен и приятен. Невозможность наступает уже после 80 лет. А если у кого-то после 60, то это не мужики, а недоростки какие-то!" – резко высказался заслуженный артист.
Краско предположил, что у каждого мужчины свой ресурс, ведь некоторые становятся импотентами в 30 лет. "А есть такие, как Чарли Чаплин и я!" – похвастался он.
Актер рассказал, как ему удается сохранять мужскую силу. Секрет 88-летнего Ивана Краско прост. И это не виагра, которая, по его мнению, может и привнести в половую жизнь восторг, и преждевременно подкосить. "Я, кроме сельдерея, никакой виагры не использовал", – цитирует звезду сайт "Комсомольская правда".
Популярные темы форума
Совет автору темы,которая ругается с матерью
Как нам рашка остохренела, задолбали, затрепали. Украина.
хоть бы войны не было!
Откуда вы?
Алименты не заплатил, значит все???
Смертная казнь в России
Говорят, что в Сибири горит лес, а с другой стороны топит река, и дым стоит так, что солнце не видно! Почему так?
Ризо и Оболенская?
Кабачки, чеснок это отрава, химия
Не покупайте арбзу, кабачки, чеснок - опасно
Админам. Зачем спрашивали,если ничего не изменили
раньше я хотела стать богатой!
девушку убили на детской площадке
Блондинки или брюнетки? Какие?
Отношения
Деятели ккльтуры и спорта ходатайствуют об освобождении вора в законе Шишкана, потому что он поддерживал юных футболистов и ветеранов футбола, а также был меценатом. Почему они не задаются вопросом откуда деньги у вора в законе?
Подорожают тортики и шоколадки
О "Мавроди"и нашего времени.
Я поняла как таджики и разные гастарбайтеры зарабатывают деньги в России.
Ложь
Телец мужчина, женщина лев, получатся отношения?
Ребёнок рождается гомосексуальным, если его родители во время беременности занимаются aнaльным сексом
Пляжное домогательство
Чем отличается?
Правда
Подарок
Ники
Нравица Жасминовна
Продали кредит коллекторам!
<цензура> в <цензура>!