Чурикова ошеломила россиян необычным образом

" Что, не узнали?))) 🤓 Это я, школьница, на вручении дипломов в мамином костюме ))) С любимыми на всю жизнь учителями, которые определили мою дорогу. Любовь Петровна Карханина , литература и русский язык, и Виктор Михайлович Зубов , физика, астрономия и информатика (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.)", – написала знаменитость на своей странице в социальной сети "Инстаграм".
Яна отметила, что именно из-за этих двух близких сердцу людей она не могла долго время определиться – лирик она или все-таки физик. Но в конечном счете, жизнь все расставила по своим местам.
Женщина напомнила подписчикам, что скоро День учителя. Она призвала общественность не забывать своих педагогов и поздравить их с праздником. Кроме того, Чурикова предложила фолловерам "наполнить соцсети любовью" к преподавателям и рассказать о своем опыте.
"Вспоминайте свои самые яркие истории школьной поры, связанные с учителями. Публикуйте школьные фотки. А может, вы сами педагог? Тогда рассказывайте о ярких случаях из вашей практики," – дополнила телеведущая.
Поклонники знаменитости не заставили себя долго ждать. Кто-то поделился школьными воспоминаниями, а кто-то рассказал о своем опыте работы учителем.
"
Уже сама педагог😊Пошел пятый год работы в школе. Преподаю физическую культуру", "
Классное фото! В моей школе 8 города Ангарска тоже отличные учителя и ученики!)))) всех причастных с праздником!,"
"Я-педагог. Ещёе в школе определилась с выбором Вуза и
специальности. Работаю с детьми в детском саду. Люблю их и свою работу.
Считаю это профессию одной из самых важных," – написали подписчики.
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