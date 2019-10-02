Чурикова ошеломила россиян необычным образом

Телеведущая и актриса Яна Чурикова опубликовала архивное фото в непривычном для себя образе. Поклонники удивились такому виду артистки, но им даже понравилось.



Женщина показала подписчикам старый снимок, на котором она запечатлена в мамином костюме и огромных очках. В кадре тогда еще школьница Чурикова позирует вместе со своими учителями, которыми, как потом призналась в подписи к материалу, очень благодарна за вклад в свое будущее.

" Что, не узнали?))) 🤓 Это я, школьница, на вручении дипломов в мамином костюме ))) С любимыми на всю жизнь учителями, которые определили мою дорогу. Любовь Петровна Карханина , литература и русский язык, и Виктор Михайлович Зубов , физика, астрономия и информатика (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.)", – написала знаменитость на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

Яна отметила, что именно из-за этих двух близких сердцу людей она не могла долго время определиться – лирик она или все-таки физик. Но в конечном счете, жизнь все расставила по своим местам.

Женщина напомнила подписчикам, что скоро День учителя. Она призвала общественность не забывать своих педагогов и поздравить их с праздником. Кроме того, Чурикова предложила фолловерам "наполнить соцсети любовью" к преподавателям и рассказать о своем опыте.

"Вспоминайте свои самые яркие истории школьной поры, связанные с учителями. Публикуйте школьные фотки. А может, вы сами педагог? Тогда рассказывайте о ярких случаях из вашей практики," – дополнила телеведущая.

Поклонники знаменитости не заставили себя долго ждать. Кто-то поделился школьными воспоминаниями, а кто-то рассказал о своем опыте работы учителем.

" Уже сама педагог😊Пошел пятый год работы в школе. Преподаю физическую культуру", " Классное фото! В моей школе 8 города Ангарска тоже отличные учителя и ученики!)))) всех причастных с праздником!," "Я-педагог. Ещёе в школе определилась с выбором Вуза и специальности. Работаю с детьми в детском саду. Люблю их и свою работу. Считаю это профессию одной из самых важных," – написали подписчики.

