Объявили по телевидению: Чурикова сгорела в Египте
Темой нового выпуска стала опасность нахождения на солнце в летний сезон. У Яны Чуриковой нашлась грустная история.
Пару лет назад руководство сделало подарок команде MTV. Это было маленькое вознаграждение за усердную работу в новогоднюю ночь. Начальство купило всем сотрудникам путевки в Египет.
По словам Чуриковой, все были очень рады оказаться на курорте после московской зимы. А на пляже ведущая уснула и пролежала там несколько часов. Солнцезащитной косметики на лице и теле не было.
Проснувшись, Яна почувствовала недомогание. У нее проявились все симптомы перегрева и солнечного удара – высокая температура, покраснение кожи, обезвоживание. Несколько дней после этого звезда лечилась, пытаясь прийти в себя.
После случившегося Чурикова тщательно готовится к летнему сезону. Теперь она заранее проверяет, хватит ли солнцезащитных средств.
Ведущая передачи Елена Малышева обратила внимание на слишком светлый тон кожи коллеги. Она посоветовала Яне использовать средства повышенной степени защиты.
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