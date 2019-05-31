Объявили по телевидению: Чурикова сгорела в Египте

Телеведущая Яна Чурикова пришла на программу "Жить здорово" на Первом канале. Гостья поделилась досадным опытом.



Темой нового выпуска стала опасность нахождения на солнце в летний сезон. У Яны Чуриковой нашлась грустная история.

Пару лет назад руководство сделало подарок команде MTV. Это было маленькое вознаграждение за усердную работу в новогоднюю ночь. Начальство купило всем сотрудникам путевки в Египет.

По словам Чуриковой, все были очень рады оказаться на курорте после московской зимы. А на пляже ведущая уснула и пролежала там несколько часов. Солнцезащитной косметики на лице и теле не было.

Проснувшись, Яна почувствовала недомогание. У нее проявились все симптомы перегрева и солнечного удара – высокая температура, покраснение кожи, обезвоживание. Несколько дней после этого звезда лечилась, пытаясь прийти в себя.

После случившегося Чурикова тщательно готовится к летнему сезону. Теперь она заранее проверяет, хватит ли солнцезащитных средств.

Ведущая передачи Елена Малышева обратила внимание на слишком светлый тон кожи коллеги. Она посоветовала Яне использовать средства повышенной степени защиты.