Яну Чурикову подозревают в беременности

Яна Чурикова отметилась на открытии музыкального фестиваля "Жара" необычным нарядом с внушительным декольте. Однако внимание общественности привлекло не платье телеведущей, а изменения в фигуре.

В Баку стартовал музыкальный фестиваль "Жара", организаторами которого являются Эмин Агаларов и Григорий Лепс. На мероприятие съехалось множество знаменитостей: Светлана Лобода, Глюк`oZa (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова), дуэт Потап и Настя Каменских, Валерия и Иосиф Пригожин, Вера Брежнева и многие другие. Ведущими шоу стали Андрей Малахов и Яна Чурикова.

Каждое мгновение музыкального события отражается на официальной страничке фестиваля в социальной сети Instagram. В аккаунте с завидной скоростью появляются фотографии и видеозаписи, на которых запечатлены именитые гости. Фанаты не обошли вниманием не только представителей шоу-бизнеса, но и конферансье. В частности, зрители обсудили снимок Андрея Малахова и Яны Чуриковой.

Некоторые пользователи Сети заметили изменения в фигуре обычно стройной подтянутой телеведущей. "янку разнесло. беременная что ли??", "Она беременна что ли? Отекшая какая-то", – задались вопросами подозрительно настроенные фанаты. Некоторые блогеры решили прояснить этот вопрос и, по всей видимости, отправились на официальную страничку Чуриковой в той же социальной сети. "Яна что-то прям округлилась в последнее время. То ли нервы после развода, то ли новые отношения с последствиями..." – выразила свою мысль одна из поклонниц ведущей.

Публикация от International Music Festival (@zharafest) Июл 27 2017 в 2:18 PDT

Напомним, в марте 2016 года появилась информация о разводе Яны Чуриковой и бизнесмена Дениса Лазарева после пяти лет брака. Лазарев сообщил, что ушел из семьи еще год назад. От подробных комментариев он отказался и попросил уважать их личную жизнь.