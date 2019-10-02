"Дикость": Пригожин резко высказался о вакханалии с онкобольной Заворотнюк

Уже которую неделю имя Анастасии Заворотнюк не сходит с обложек газет и первых строчек поисковиков. Ее болезнь комментируют врачи, друзья, посторонние люди, примкнувшие к ним гадалки и колдуны. Слава богу, сама актриса ничего этого не слышит и не видит – в ее палате нет ни телефона, ни телевизора. Продюсер Иосиф Пригожин возмущен происходящим. Корреспондент "Дни.ру" встретился с ним за кулисами светлого концерта по случаю юбилея "Радио Вера".

прочитано 349 раз