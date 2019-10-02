Мертвую Началову оплевали из-за истории с наркотиками

Припомнить грехи отечественных звезд решила блогер Лена Миро. По ее мнению, знаменитостям очень часто сходят с рук такие выходки. Иногда находятся даже те, кто оправдывает преступниц.
В центре внимания оказалась актриса Наталья Бочкарева. Ее поймали за рулем с наркотиками. Артистка все отрицает даже после того, как было опубликовано видео задержания. "Вот вы – лично вы – верите Бочкаревой? Я категорически не верю. И такое ее поведение меня категорически бесит", – пишет Миро.
Блогер вспомнила и другие случаи. Она втянула в скандал умершую Юлию Началову. Миро рассказала, как артистку поймали за рулем в неадекватном состоянии, тем самым буквально оплевав репутацию известной певицы.
Досталось и Михаилу Боярскому. Он оказался в центре скандала после того, как, по некоторым данным, бросил машину на полосе встречного движения.
По словам Миро, все эти случаи указывают на вопиющую несправедливость. "От оборзевших тупых сосок, советских звезд, олигархов и их мажоров, утративших связь с реальностью и свято верящих в силу беззакония и коррупции в нашей стране, меня тошнит", – сокрушается она.
Блогер уверена, что если молчать о таких ситуациях, то многие знаменитости так и продолжат плевать на закон. Миро добавила, что хочет справедливого наказания для звезд-правонарушителей.
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