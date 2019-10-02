Кто зарабатывает миллионы на горе Заворотнюк

Подтвержденных данных о здоровье звезды сериала "Моя прекрасная няня" нет, но слухи множатся с каждым днем. Вскоре после появления первых новостей о болезни Анастасии Заворотнюк в Сети начали появляться аккаунты, предлагающие посмотреть фото и видео с больной знаменитостью, но лишь при условии подписки.
Схема такова: среднестатистический пользователь, не найдя того, что искал, забывает отписаться, в результате чего у страниц появляются тысячи "фолловеров". После этого создатель аккаунта меняет его название и продает за большие деньги, сообщает "Экономика сегодня".
Администратор страниц российских представителей шоу-бизнеса в соцсетях, назвавшийся Иваном, оценивает стоимость некоторых подобных фейков в сто тысяч рублей. Он заявил, что в удачном для мошенников случае они могут зарабатывать миллион рублей в неделю на фальшивых "новостях" о раке у Заворотнюк.
Второй категорией аферистов, получающим доход в связи с болезнью актрисы, являются всевозможные "экстрасенсы". Они ставят имя знаменитости в хештеги, чтобы их реклама была видна при поиске.
Судя по всему, семья больной раком Анастасии Заворотнюк и ее официальные представители сейчас не могут наказать подлецов по закону и прекратить эксплуатирование ее имени в дни ее тяжелой болезни.
Как писали "Дни.ру", ранее концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов пообещал, что актрисы все же даст интервью на телевидении, но затруднился назвать точную дату появления звезды в эфире.
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