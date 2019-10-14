"Ну что, Яночка, съела?": Собчак публично высмеяла Рудковскую

"Инстаграм" Яны Рудковской известен обывателям постоянной рубрикой, которая называется "Мои завтраки". Музыкальный продюсер сервирует стол лучшей посудой, ставит вазы с цветами, аккуратно раскладывает съестное, а после этого делает снимок получившейся композиции. По словам светской львицы, публикации подобных фото пользуются популярностью у поклонников и привлекают подписчиков из-за рубежа.
Между тем сегодня, 14 октября, телеведущая Ксения Собчак, зная о страсти Яны Рудковской к эстетике, решила подшутить. В личном микроблоге журналистка показала, как проходит ее завтрак. Ксения опубликовала снимок, на котором уплетает котлеты с гречкой.
"Ну что, Яночка, съела? Вот это, я понимаю, рубрика #моизавтраки. А у тебя непонятно что вообще!" – подписала кадр Собчак.
Одним из первых на публикацию телеведущей отреагировал артист Максим Галкин. Он оценил юмор Ксении Собчак. "Здорово! Я бы ограничился первой фоткой: видна и еда, и нос, и голодный глаз, и охочий до еды рот! Это само естество👏🏻", – отметил в комментариях Максим Галкин. Отметим, что Яна Рудковская на выпад Ксении Собчак пока не отреагировала.
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