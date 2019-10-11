Диана Шурыгина разводится с мужем

Диана Шурыгина и Андрей Шлянин расстались. В ближайшее время пара оформит развод.

Диана Шурыгина прославилась после нескольких выпусков скандально известного ток-шоу "Пусть говорят", в которых во всех подробностях разбиралось изнасилование молодой красотки. Интересно, что общественность по какой-то причине с негативом отнеслась к печальной истории Дианы. Симпатии зрителей, наоборот, оказались на стороне ее насильника Сергея Семенова.

История закончилась тем, что Семенов вышел из тюрьмы по УДО, а Шурыгина родом из Ульяновска обосновалась в Москве и попыталась поймать удачу, занявшись пением и видеоблогерством. В этом ей оказывал поддержку оператор Андрей Шлянин, за которого та вышла замуж пару лет назад.

Однако сейчас стало известно, что пара рассталась. "Это не шутка и не розыгрыш. Надеюсь, вы нас поймете и поддержите. Несмотря на то, что мы сейчас хорошо общаемся и остались друзьями, развод – это тяжело..." – признались в совместном заявлении Диана и Андрей.

"Мы сильно любили друг друга. Это правда. И до сих любим, но уже больше, как близкие люди, но не как муж и жена. За эти два года брака было много счастливых моментов, но и без ссор, к сожалению, не обходилось. В какой-то момент мы просто поняли, что нам нет смысла цепляться за отношения, за брак и в очередной раз пытаться безуспешно что-то наладить. Поэтому мы решили, что нам будет лучше, если мы разойдемся и откроемся новым отношениям", – приводит слова супругов сайт "Комсомольская правда".

Шурыгина и Шлянин разъехались более месяца назад, а вскоре подадут документы на развод. При этом пара сумела сохранить достойные отношения. Интересно, что Диана уже счастлива с другим. Об этом рассказал Андрей. "Я ему могу только посочувствовать. Жить с самой скандальной девушкой страны – очень тяжело", – признался Шлянин.

Он рассказал, что в последнее время они много ссорились, то сходились, то расходились. В итоге, Диана Шурыгина и Андрей Шлянин приняли решение расстаться.