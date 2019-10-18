Леди Гага верхом на мужчине свалилась со сцены (видео)

Концерт проходил в Лас-Вегасе. Знаменитость танцевала вместе с поклонником, когда у мужчины подвернулась нога. Он не удержал равновесие и вместе с артисткой упал со сцены под испуганные вздохи зрителей.
"Леди Гага неудачно упала со сцены сегодня вечером после того, как фанат подхватил ее и споткнулся. Сначала она рухнула, а сверху упал еще и вентилятор. Но она вернулась и продолжила шоу. Мы надеемся, что с ней и фанатом все в порядке", – передает слова администратора фан-аккаунта Леди Гаги РИА Новости.
October 18, 2019
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