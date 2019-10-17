Викторию Боню вывели на чистую воду

Скандальный блогер Лена Миро разнесла звезд российского шоу-бизнеса за любовь к показной роскоши в своем микроблоге в "ЖЖ". Получила свою долю резкой критики и экс-звезда шоу "Дом-2" Виктория Боня.

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