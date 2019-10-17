Викторию Боню вывели на чистую воду

По мнению светского обозревателя, в нашей стране – очень скучные селебрити. "Трясут шмотьем в Инстаграме (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.), раздают какие-то невнятные интервью, в которых долдонят прописные истины", – считает блогер.
"Быть в теме" для наших смешных звезд означает владеть материальными ценностями. Ну, или, как Боня, делать вид, что владеет ими", – заявила Миро. "Боня, как известно, летает, напялив на морду солнцезащитные очки, экономом, но фоточки в Инстаграм – это святое. Они стоят того, чтобы прорваться в чужой джет и по-быстренькому нащелкать там кадров", – вывела на чистую воду телеведущую обозреватель.
Лена Миро отметила, что у российских селебрити нет никакой гражданской и социальной позиции – только деньги и другие материальные блага. В противовес она привела в пример зарубежных знаменитостей. "Пока Ди Каприо озабочен проблемами глобального потепления, а Скарлетт Йохансон активно борется за права женщин, наши кошелки трясут лейблами в Инстаграме", – разнесла блогер российских звезд.
По ее мнению, это довольно грустная ситуация. "Хотя бы потому, что других селебов у нас, к сожалению, нет, и подросткам не на кого равняться", – резюмировала Лена Миро.
Как писали "Дни.ру", ранее ясновидящая Саона рассказала, почему Виктория Боня не может найти богатого мужа. По ее словам, модель сама отталкивает мужчин.
Напомним, после расставания с гражданским супругом Алексом Смерфитом, от которого экс-участница шоу "Дом-2" родила дочь, она так ни с кем и не сошлась. Новости о романах Виктории Бони появлялись, но до свадьбы дело не дошло.
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