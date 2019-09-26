Виктория Боня вызвала недоверие признаниями о модельной карьере

В ходе очередной беседы речь зашла о модельном бизнесе. Одна из поклонниц экс-участницы шоу "Дом-2" поинтересовалась, почему Виктория Боня не занялась в свое время модельной карьерой.
По словам телеведущей, ей не хватило для этого роста. К слову, согласно данным Википедии, он составляет 170 сантиметров. Но фолловеры тут же привели целый ряд примеров успешных манекенщиц невысокого роста. В частности, они назвали Летицию Каста, рост которой составляет всего 167 сантиметров. Немногим выше нее Кейт Мосс и Селита Ибэнкс, сообщает Teleprogramma.pro.
К тому же, поклонники Виктории Бони знают, что в конце 90-х годов она подписывала контракт с модельным агентством и участвовала в конкурсе "Мисс Земля", где не смогла получить ни одного призового места. Во второй раз в модельном бизнесе девушка пробовала себя в 2008 году. Отметим, сейчас Виктория Боня сосредоточила свое внимание на производстве одежды собственной марки, съемках в шоу, клипах и небольших ролях в сериалах.
Как писали "Дни.ру", недавно Виктория Боня перекочевала из Монако, где жила долгое время, в Великобританию. Звезда признавалась, что переехала в Лондон во многом потому, что там ее дочь Анджелина-Летиция сможет получить достойное образование. В столице Великобритании наследница знаменитости пошла во второй класс.
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