"Ненастоящее лицо": дочь разоблачила Викторию Боню

В личном "Инстаграм" телеведущая опубликовала забавную видеозапись. В кадре она и ее семилетняя дочь Анджелина Смерфит сидят на заднем сидении авто. Наследница называет Викторию Боню "страшной".
"У мамы мейкап. Она вообще по-настоящему выглядит ужасно!" — отмечает Анджелина.
На заявление дочери телеведущая отреагировала смехом. Виктория Боня продолжила снимать разговорившуюся девочку.
"Некрасивая, только мейкап, ненастоящее лицо! Накрасилась, а сама дома плохо выглядит. Она накрасила губы и обмазала все лицо, чтобы не было видно прыщей, накрасила ресницы и отбелила зубы. А я ничего не делала!" – разоблачила Викторию Анджелина.
После Виктория Боня отметила, что ее наследница лукавит. Как оказалось, у семилетней дочери звезды на момент записи ролика были накладные ресницы, о чем телеведущая с удовольствием сообщила.
Ко всему прочему выяснилось, что поводом для ехидства Анджелины стал запрет матери включать любимую музыку девочки. Таким образом малышка решила отомстить родительнице. К слову, Викторию Боню слова наследницы ни капли не расстроили. Об этом сообщает Woman.ru.
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