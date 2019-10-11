Меркантильную Боню раскусили

Ясновидящая Саона рассказала, почему модель не может найти богатого мужа. По ее словам, Виктория Боня отталкивает мужчин.

После расставания с гражданским супругом Алексом Смерфитом, от которого экс-участница шоу "Дом-2" Виктория Боня родила дочь, она так ни с кем и не сошлась. Новости о романах модели появлялись, но до свадьбы дело не дошло.

Потомственная ведунья и таролог Саона пояснила, почему мужчины не спешат вести Викторию в ЗАГС. По ее словам, причина неудач 39-летней красавицы – в чрезмерной меркантильности.

"Виктория Боня – персонаж своеобразный. Это девушка с характером. Ее не каждый мужчина может выдержать. Это первое. Второе – у нее есть цель. И цель не то что бы благородная, скорее меркантильная. Боня хочет мужчину богатого и влиятельного", – цитирует ясновидящую WomanHit.ru. "Она так устроена, что к своей цели, если придется, она будет ползти", – добавила Саона.

Ведунья отметила, что по мелочам модель размениваться не будет. Для нее очень важны статус и деньги. Указала таролог и еще на одну проблему звезды телестройки. Финансово обеспеченные кавалеры долго с ней в отношениях находиться не могут.

"То ли потому, что глаза у нее не светятся счастьем при взгляде на любимого, а вместо этого выдают символ доллара. А может, потому что, несмотря на свою внешнюю привлекательность, есть в Вике что-то отталкивающее от нее мужчин", – предположила Саона. Она считает, что такой "отворот" у Виктории Бони происходит на энергетическом уровне.

По словам ясновидящей, как бы ни искала телеведущая серьезных отношений, брак с богатым женихом ей не выпадает. Чего не сказать о краткосрочных романах. "Новый как раз на горизонте, но браком и он не закончится. Судьба, конечно, улыбнется Вике в будущем", – предсказала ведунья. Она уверена, что Виктория Боня обретет финансовое счастье и статус с обеспеченным немолодым мужчиной, который примет ее со всеми недостатками и достоинствами.