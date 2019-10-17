Рудковскую разнесли после съемки в модном журнале

Светского обозревателя, которая славится острым языком, попросили высказаться насчет неподтвержденной информации о супруге фигуриста Евгения Плющенко. Миро написала об этом в своем телеграм-канале.
"Мне тут прислали картинку из Татлера (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.) и попросили прокомментировать: правда ли, что за забором Рудковской живет сам Путин?" – поделилась блогер. На такие слухи Лена Миро отреагировала в свойственной ей манере – разнесла тех, кому кажется нечто подобное, в пух и прах.
"Ну что тут сказать, кроме как о вреде и опасности галлюциногенных грибов и тяжелого алкоголя?" – посмеялась обозреватель. "Если у вас за забором непременно живет сам Путин, то в соседней палате точно обитает Наполеон. Инфа – 100 процентов", – заключила Лена Миро.
Как писали "Дни.ру", ранее Яна Рудковская дала интервью модному журналу Tatler и снялась для его обложки. Продюсер призналась, что они с мужем Евгением Плющенко мечтают о дочери, но сама она выносить ребенка не может.
Отметим, Яна Рудковская часто становится мишенью для нападок хейтеров. Они критикуют знаменитость за ее образы, считая их безвкусными. Кроме того, злопыхатели не раз говорили продюсеру, что она перебарщивает с фотошопом, редактируя свои снимки в "Инстаграм", чтобы выглядеть моложе. Сама Яна Рудковская, как правило, резко отвечает на подобную критику.
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