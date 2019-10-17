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После операции Рудковская не может родить

Яна Рудковская. Фото: www.globallookpress.com
Яна Рудковская дала интервью журналу Tatler. Продюсер призналась, что они с мужем, прославленным фигуристом Евгением Плющенко мечтают о дочери, но сама она выносить ребенка не может.
прочитано 2328 раз

Яна Рудковская производит впечатление несокрушимой деловой женщиной, которая ставит амбициозные цели и добивается их. Казалось бы, чего не может получить эта миниатюрная звезда отечественного шоу-бизнеса?

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Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Она реализовалась в карьере, удачно вышла замуж (пусть и не с первой попытки) и стала идейным вдохновителем для супруга. Яна успевает заниматься сыновьями, посещать светские мероприятия и путешествовать. Для нее будто нет ничего невозможного. Однако это не так.

В интервью Рудковская призналась, что ей есть о чем жалеть. Оказывается, она всегда мечтала о дочери, но, когда имела возможность родить, посвятила себя работе. Потом подвело здоровье. Три года подряд Евгений Плющенко и Яна Рудковская пытались зачать дочь, но ничего не вышло.

А после хирургического вмешательства это стало вовсе невозможно. "У меня была операция, после которой стало ясно, что я не смогу сама выносить ребенка", – пояснила продюсер. Яна готова прибегнуть к помощи суррогатной матери, что сейчас распространено в шоу-бизнесе, но Евгений категорически против.

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Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

Отметим, что у Яны Рудковской три сына, но только два из них родные. Восемь лет назад она призналась, что старший, Андрей, приемный. Его настоящая мать – Юлия Салтовец, экс-супруга Виктора Батурина, за которым продюсер была замужем.

Автор: 17 октября 2019, 08:29
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Рудковская в коротком платье спрятала живот

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
миниатюрная звезда отечественного шоу-бизнеса? Звезда?!?! опаньки! сама собой напрашивается рифма!
Гость
Ответить
Надо бабам после сорока лет делать стерилизацию, сексом заниматься можно и не заметишь... Красота!!! Да и зачем даунов рожать??? Этот биомусор, от них всё равно нет никакой пользы
Гость
Ответить
Вот новость!)))) Бабуле 45 лет, ей пора внуков нянчить а не рожать... Совсем бабы <цензура>...лись, зачем рожать после сорока, даунов и так хватает...
1

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