"Забитая деревенщина": Рудковская получила очередной удар от неприятеля

Миро с уверенностью заявляет, что Рудковской "неуютно в своем теле". Якобы именно из-за этого дорогие брендовые вещи смотрятся на Яне, как на корове седло. Лена уверена, что непринятие себя подчеркивает некрасивость.
"Пытаясь впихнуть себя в образ аристократки с помощью люксовых шмоток и идиотских завтраков в "Инстаграм", Яна выглядит, как горничная в своем собственном доме и в своей собственной жизни. Горничная, напялившая платье хозяйки и на секунду присевшая на краешек хозяйского дивана, пока никто не видит", – обрушилась на Яну Рудковскую блогер.
Обозревательница еще раз подчеркнула, что светская львица не выглядит хозяйкой в собственном доме. Яна как будто играет чуждую ей роль. Напоследок продюсера обозвали "забитой, неуверенной в себе деревенщиной".
Стоит отметить, что Яна Рудковская никогда не реагирует на гневные выпады Миро. Однако один случай все же стал исключением: Лена опубликовала пост посвященный смерти фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер. Блогер жестко "проехалась" по скорбящим по умершей подруге знаменитостям.
В тот момент Яна Рудковская не смогла сдержаться. Светская львица даже предложила миллион рублей тому, кто организует ей встречу с авторами скандального ЖЖ Лены Миро. Блогер в ответ озвучила требования: попросила 15 миллионов за часовую встречу. Продюсер, естественно, от предложения неприятеля отказалась. После аккаунт в Facebook обозревательницы пытались взломать. Блогер считает, что это организовала Яна Рудковская.
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