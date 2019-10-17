Рустам Солнцев высказался о разгуле венерических заболеваний на "Доме-2"

Известный своими смелыми высказываниями блогер отнесся к известию с долей иронии. Солнцев отметил, что когда он участвовал в телестройке, там была другая проблема.
"Девочки письки застужали. Все-таки порой было очень холодно. Их возили в больницу", – цитирует экс-звезду шоу "Дом-2" Teleprogramma.pro. По поводу того, что творится в постелях участников проекта сейчас, он не в курсе.
"Что касается сегодняшней ситуации с разгулом венерических заболеваний на проекте, то я не могу утверждать", – уклончиво высказался Рустам Солнцев. По его словам, тут "нужна более подтвержденная информация".
Как писали "Дни.ру", ранее одна из участниц телестройки Анастасия Коткова призналась, что некоторые парни и девушки на проекте больны. Громкое заявление она сделала, общаясь с подписчиками в Сети. Так Настя объяснила, почему у нее нет половых отношений с некоторыми участниками шоу "Дом-2".
Напомним, телепроект "Дом-2" идет уже более десяти лет. Скандальное реалити-шоу не раз пытались закрыть.
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