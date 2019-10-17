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Участников "Дома-2"сразил венерический недуг

Фото: instagram.com/dom2_tnt
Бывшая жительница телестройки Настя Коткова рассказала о проблеме, которая коснулась многих участников проекта. Оказывается, звезды шоу "Дом-2" заразились друг от друга венерической болезнью.
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Настя Котова, общаясь с подписчиками в "Инстаграм", сообщила, что некоторые участники реалити-шоу испытывают серьезные проблемы со здоровьем. Экс-жительница шоу "Дом-2" сообщила, что интимный недуг поразил 21-летнего Алексея Кудряшова.

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По ловам Котковой, Кудряшев не скрывает, что заразен. Алексей говорил, что уже проходит лечение у специалиста. Интересно, что получил он венерический недуг от своей возлюбленной – 29-летней Анастасии Ивановой, которая, по слухам, подцепила заболевание от другого участника шоу "Дом-2" 25-летнего Владислава Иванова.

Примечательно, что Кудряшов, зная о своем состоянии, соблазнил еще одну жительницу телестройки 27-летнюю Анастасию Балинскую. Теперь девушка тоже вынуждена посещать дерматовенеролога.

Чем именно болеют звезды шоу "Дом-2" Настя Коткова не уточнила, однако поспешила заметить, что сама она абсолютно здорова. Девушка отказалась от интима с Алексеем Кудряшовым так как знала о его проблемах со здоровьем.

Для любовных утех, как недавно выяснилось, Настя Коткова выбрала Захара Саленко, который на тот момент встречался с Яной Шафеевой. Последняя, естественно, узнала об измене возлюбленного, и устроила скандал. Саленко пришлось оправдываться, он заявил, что с Котовой спал не он, а Кудряшов. После этого экс-участнице шоу "Дом-2" и пришлось рассказать о венерических проблемах Алексея.

17 октября 2019, 15:00
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