У Тимати родился долгожданный наследник

Стало известно, что модель подарила любимому мужчине сына. Об этом сообщил непосредственно сам продюсер на своей странице в социальной сети Instagram.
"Юнусов Ратмир Тимурович / 16.10.19 г.Москва📌", – подписал пост счастливый отец.
Тимур Ильдарович также опубликовал четыре черно-белых снимка. На двух из них он трепетно держит младенца на руках, на другом нежно целует его в бочок. А на последнем запечатлены крупным планом татуированные руки музыканта, которыми он держит крохотные ножки появившегося на свет наследника.
В комментариях тут же посыпались искренние поздравления. "Ратмир – это сильно! Тимур, достойно! Поздравляю тебя!", "Уррррааааа... 😍😍😍😍😍 Пусть растет хорошим человеком😘😘😘😘", "Поздравляю!! С наследником империи 🤘", – ликовали пользователи Сети.
"Тимур!!! Поздравляю с огромным СЧАСТЬЕМ", – от всей души написал Александр Ревва, более известный как Артур Пирожков.
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