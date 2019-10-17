Мать-пенсионерка Тимати не может прийти в себя после родов

Накануне, 16 октября, модель Анастасия Решетова подарила рэперу Тимати сына. Интересно, что на родах присутствовала и его мать Симона.

Не успел малыш появиться на свет, как его фотографии практически одновременно появились на официальных страничках Тимати, Анастасии Решетовой и матери Тимати Симоны в социальной сети "Инстаграм". Причем родительница рэп-исполнителя не ограничилась одним кадром. Она опубликовала снимок, на котором запечатлены счастливые родители с новорожденным.

"Дорогие друзья! Спасибо всем и каждому в отдельности за тёплые слова и поздравления! Рождение ребенка настолько эмоционально заряженное событие, что я ещё не могу прийти в себя!" – призналась счастливая Симона. На эмоциях женщина назвала себя многодетной, пояснив, что у нее не только два сына, но еще две дочери и двое внуков. По всей видимости, под дочерьми понимаются модели Алена Шишкова и Анастасия Решетова, подарившие Тимати по ребенку.

"Ура! Верю, что наша семья будет множиться и разрастаться! А пока, потерпите еще поток "мимимишных" фото. На самом деле в них моя жизнь и любовь!🙏❤️" – обратилась к общественности Симона. Напомним, Анастасия Решетова родила Тимати сына 16 октября. Как и в предыдущий раз, сам рэп-исполнитель находился в палате в этот ответственный момент. Мальчика назвали Ратмиром.

Интересно, что это имя носил близкий друг Тимати – Ратмир Шишков. Вероятно, в его честь именитый рэпер и назвал сына. Однако стоит отметить, что Шишкова уже много лет нет в живых – он погиб в жуткой аварии в 2007 году. На тот момент ему было всего 19 лет. Тогда сообщалось, что аварию спровоцировал сам участник проекта "Фабрика звезд – 4". На скорости 220 километров в час Ратмир Шишков пролетел на красный сигнал светофора и столкнулся с другим автомобилем. Очевидцы утверждали, что за водителем гналась патрульная машина.