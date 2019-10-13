"Юмористка из прошлого": звезда "Дома-2" врезала Волочковой за нелепый образ

Телеведущий внимательно изучил наряд, в котором танцовщица появилась на выставке художника Никаса Сафронова "Иные миры" в Москве. По мнению эксперта, Анастасия Волочкова переборщила с яркими элементами.
"Длинное платье с обувью на тракторной подошве и шубой из чернобурки – я надену все лучшее сразу! А если это еще дополнить декольте со шнуровкой, диким мейком и такой прической, внимание окружающих точно обеспечено", – с иронией отметил Влад Кадони.
Звезда шоу "Дома-2" считает, что балерина "семимильными шагами" движется к тому, чтобы стать фриком. Эксперт порекомендовал Анастасии Волочковой избавиться от яркого макияжа, сделать хорошую прическу и "вспомнить, что она дива-балерина, а не юмористка из прошлого", передает StarHit.
Ранее знаменитая танцовщица разместила на странице в "Инстаграм" фотографию, на которой она лежит на диване в собственном доме. В подписи знаменитость поделилась подробностями бурной ночи с возлюбленным. "Засыпать и просыпаться в объятиях любимого мужчины – это всегда благо!", – заявила Анастасия Волочкова.
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