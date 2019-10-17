Бывший любовник остался без квартиры после жестких слов о Заворотнюк

Не все гладко в жизни экс-возлюбленного Анастасии Заворотнюк Сергея Жигунова. У популярного актера, кинопродюсера отняли квартиру за долги.

Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов познакомились на съемках комедийного сериала "Моя прекрасная няня". Обоим достались главные роли – они играли влюбленных, скрывающих свои чувства – он изображал богатого продюсера, а она – няню его троих детей. В какой-то момент между актерами действительно пробежала искра, завязался бурный роман. Да такой, что влюбленные оставили свои семьи. Однако совместного счастья им построить так и не удалось. И если Анастасия Заворотнюк вскоре обрела новую любовь в лице своего нынешнего мужа. фигуриста Петра Чернышева, то Сергей Жигунов вернулся к жене Вере Новиковой.

Отметим, что Жигунов не только актер, но и продюсер. На его счету более десятка картин. Но кино – индустрия затратная, к тому же никогда нет уверенности в успехе. Вот так и получилось, что год назад один из волгоградских банков подал в Останкинский районный суд Москвы иск к Сергею Жигунову. Оказывается, еще в 2014 году тот взял здесь кредит на съемки фильмов, однако в срок деньги не вернул. Набежали проценты и пени, и теперь продюсер должен банку порядка 38 миллионов рублей.



В юридическом отделе банка репортерам рассказали, что суд финансовое учреждение выиграло, и было заключено мировое соглашение об отсрочке до 31 января нынешнего года. Но якобы компания Сергея Жигунова долг так и не выплатила. И теперь в дело вступили судебные приставы. "Приставы уже арестовали одну из трех квартир Жигунова – однушку на Мосфильмовской (40 кв. м). В ней, к слову, хранились награды артиста – статуэтки и почетные грамоты. Квартиру оценили в 16 миллионов рублей и передали банку", – цитирует своего источника сайт "Комсомольская правда".

Очевидно, этих денег не хватает, чтобы закрыть долг. У Сергея Жигунова есть и другая недвижимость, но она записана на его жену. Оставшуюся же в его собственности единственную квартиру закон забрать не позволяет. Теперь приставы выясняют, права на какие из фильмов, спродюсированных Сергеем Жигуновым, можно продать в счет долга. А еще ему придется выплатить исполнительский сбор – почти 2,7 миллиона рублей.

Ранее Сергей Жигунов попал в скандал в связи с тяжелой болезнью Анастасии Заворотнюк. Ему приписали слова о бывшей возлюбленной, которых он не говорил. К счастью, это быстро вскрылось. Репортеры связались с продюсером, и тот весьма жестко заявил: "У меня нет никакой информации о ней и быть не может. Мы давно не общались. Я не знаю, что происходит в ее жизни в последнее время".