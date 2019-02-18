Потерпевшего фиаско с Заворотнюк Жигунова подобрала жена

Сергей Жигунов прокомментировал свой адюльтер с актрисой Анастасией Заворотнюк. Актер признался, что в тот момент считал, что поступает правильно.

Жигунов не любит говорить о романе с Заворотнюк. Ведь их история любви в глазах общественности выглядела не очень красиво: он женат, она замужем.

Сергей оставил семью ради новой зазнобы. Он ушел от жены Веры Новиковой, с которой прожил, на минуточку, 23 года.

"Ну, так получилось. Люди могут быть счастливы вместе, а они несвободны. И как правильно дальше жить? Быть счастливым или порядочным, ничего не разрушать? Что честнее? Непростая была история, но все закончилось", – рассуждал артист в студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1".

Сергей не понимает, зачем тогда развелся. В тот момент ему казалось, что это правильное решение. Он подставлял двух женщин под удар общественного осуждения, и чувствовал себя от этого отвратительно.

"Ситуация была неловкая: одна была обманутая жена, одна – любовница. И в связи с тем, что у меня были обязательства перед обеими, я не видел иного выхода, как закончить и выровнять ситуацию, когда никаких претензий общество не могло предъявлять. Пока я был женат, был скандал", – заметил артист.

К слову, уже через два года Жигунов был вновь одинок: отношения с Заворотнюк не сложились. Потерпевшего фиаско артиста подобрала бывшая жена. Вскоре они вновь расписались. Сергей считает, что его супруга очень мудрая женщина.

"Сейчас мы прекрасно живем. Вера могла выйти замуж еще раз, и тогда это просто технически было бы невозможно, некуда было бы возвращаться. Слава богу, этого не произошло. Тогда бы я до сих пор метался. По всей стране", – резюмировал Жигунов.