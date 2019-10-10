Беременная невеста Тимати удивила поклонников заявлением о замужестве

Модель на девятом месяце беременности. Стоит отметить, что встречаться с Тимати она начала после расставания рэпера с экс-возлюбленной Аленой Шишковой. Впрочем, неизвестно, родится ли ребенок в законном браке или нет. Анастасия до сих пор не раскрывает таких подробностей.
Девушка не очень любит делиться подробностями частной жизни, однако буквально пару часов назад все-таки приоткрыла завесу тайны, вышла она замуж за Тимати или все-таки нет. В "Сториз" на личной странице в "Инстаграм" Решетова рассказала подписчикам о браке.
Кто-то из фолловеров поинтересовался: "Не пойму, ты замужем? Хочешь? Или хотела бы: (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.).
Впрочем, ответ последовал весьма лаконичный. "ЗА мужем)", – кратко высказалась Решетова, будто бы лукавя. Текст она сопроводила смайликом в виде навесного замка. Вероятно, таким образом девушка хотела подчеркнуть, что не собирается лишний раз распространяться на эту тему.
Стоит отметить, что вне зависимости от штампа в паспорте молодая пара счастлива. Анастасия рассказывала поклонникам, что Тимати даже переклеил обои в коридоре ради того, чтобы его любимая могла делать красивые фотографии. "Да, мне нужен был новый фон для селфи", – отвечала Решетова на вопросы фолловеров.
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