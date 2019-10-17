Тимати жестко припечатали за имя для сына

Новорожденного семья исполнителя решила назвать Ратмиром. Стоит отметить, что это имя носил близкий друг Тимати – Ратмир Шишков. Вероятно, в его честь знаменитый рэпер и назвал сына, но такой выбор вызвал искреннее недоумение у известного блогера, и вот почему.
Шишкова уже много лет нет в живых – он погиб в жуткой аварии в 2007 году. На тот момент ему было всего 19 лет. Как сообщает "Экспресс газета", Рынска не понимает, почему любимое чадо Юнусов назвал в честь парня, который разбился в ДТП.
Сообщалось, что аварию спровоцировал участник проекта "Фабрика звезд – 4". На скорости 220 километров в час он пролетел на красный сигнал светофора и столкнулся с чужой иномаркой. Очевидцы утверждали, что за водителем гналась патрульная машина.
Тимати решил не обращать внимания на эти факты. Куда важнее для счастливого отца то, что во время участия в нашумевшем проекте они с Ратмиром были лучшими друзьями. Молодые люди тогда объединились с Домиником Джокером и Анастасией Кочетковой, образов группу "Банда". Коллектив распался после смерти Шишкова.
О том, что у Тимати родился сын, стало известно совсем недавно. Радостью Тимур Юнусов поделился на своей странице в соцсети "Инстаграм". Рэпер опубликовал четыре фото, на которых держит долгожданное чадо.
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