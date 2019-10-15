"Дайте человеку тишины и покоя!": обсуждающих болезнь Заворотнюк россиян пристыдили

Известие о болезни звезды сериала "Моя прекрасная няня" не оставило никого равнодушным. Ежедневно журналисты преподносят все новые и новые подробности о состоянии Анастасии Заворотнюк, а поклонники с особым жаром их обсуждают. По мнению радиоведущей Юлии Паго, ажиотажу вокруг здоровья актрисы пора положить конец.

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