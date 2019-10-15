"Мне непонятна позиция": Пригожин разнес молчавших родственников Заворотнюк

Супруг певицы Валерии сообщил, что о состоянии Анастасии Зворотнюк ему практически ничего не известно. Между тем Иосиф Пригожин слышал, что артистка тяжело больна и с ней нет никакой связи.
Музыкальный продюсер назвал ужасной шумиху вокруг здоровья артистки. Однако отметил, что многочисленные поклонники переживают за звезду сериала "Моя прекрасная няня" и хотят ее выздоровления.
"Но мы не знаем, что с ней происходит. У нас ноль информации. Отсутствие информации стало катализатором этого ажиотажа. И мне непонятна позиция молчания, которую заняло ее ближайшее окружение", – сказал Иосиф Пригожин.
Супруг певицы Валерии считает, что близкие Анастасии Заворотнюк совершили большую ошибку, четко и вовремя не сказав правду людям. Своим молчанием они создали информационный дефицит, спровоцировав тем самым появление неправдивой информации.
"Чем больше близкие из этого делают тайну, тем больше вокруг этого будет ажиотажа и домыслов. И только близкие к Анастасии люди в силах прекратить это волнение в обществе", – подчеркнул Иосиф Пригожин в беседе с RT.
Напомним, о раке мозга у Анастасии Заворотнюк в Сети заговорили еще в начале сентября. Долгое время ни сама звезда, ни ее представители ситуацию не комментировали. Только после череды страшных новостей близкие звезды сериала "Моя прекрасная няня" решили сделать официальное заявление. Сегодня, 15 октября, на странице, посвященной поддержке Анастасии Заворотнюк в "Инстаграм", родственники артистки подтвердили, что она действительно тяжело больна и опровергли некоторые сообщения о ее состоянии.
"Она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние сопора, потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки!" – говорится в публикации.
Популярные темы форума
Какое ваше отношение к Инцесту?
Когда умер мой отец
Самая любимая советская комедия в США
Привередливый муж
Давайте поиграем!
Ваше отношение к многоженству
Админы не дают ответить
Три раза за ночь это нормально?
Убийство школьницы в Саратове
Беременна в 17