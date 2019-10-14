Меладзе откровенно об интересном положении Брежневой

Веру Брежневу и Константина Меладзе СМИ то разводят, то делают родителями. Сообщение о беременности певицы прокомментировал ее супруг.

В рамках передачи "Ты не поверишь!" на НТВ Константин Меладзе высказался об интересном положении жены, популярной исполнительницы Веры Брежневой. Для начала он признался, что чаще видит артистку по телевизору, чем дома. "У моей жены насыщенный график", – подчеркнул Меладзе.

О беременности Брежневой продюсер высказался кратко, но определенно. "Если бы было пополнение в семье, то это было бы заметно или по мне, или по Вере. Вы же видите, что у нее живота нет", – отметил продюсер. Во время недавнего выхода в свет (Брежнева посетила модный показ в родном Киеве) артистка продемонстрировала абсолютно плоский живот в облегающей тело белой майке.

Ранее в Сети появилась информация о неверности Меладзе. Якобы продюсер изменил жене с певицей Эрикой Герцег, солисткой очередного состава группы "ВИА Гра". В том же интервью Константин заверил общественность, что у них с Верой в семье разлада нет.

На это намекнула и Брежнева на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Только почему-то многие телеграм-каналы убеждены, что брак певицы и продюсера висит на волоске. И якобы причина не только в предполагаемой измене.

Напомним, что продюсер и певица оформили отношения четыре года назад. Вера Брежнева и Константин Меладзе сочетались браком в Италии в условиях полной конфиденциальности. Российские журналисты узнали об этом случайно от итальянских коллег, распространивших фото с бракосочетания.