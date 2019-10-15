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"Ура!": Брежнева выступила с официальным заявлением после слухов о беременности

Вера Брежнева. Фото: www.globallookpress.com
Вера Брежнева обратилась к поклонникам. Популярная исполнительница объявила радостную новость.
прочитано 651 раз

Вера Брежнева поделилась радостью со своими многочисленными поклонниками на страничке в социальной сети "Инстаграм". В "Сторис" популярная исполнительница выложила фотографию, на которой запечатлена сидящей в постели. "Готовлюсь рассказать очень классную новость", – подогрела любопытство у фанатов певица.

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Вера Викторовна Брежнева (Галушка)

Вера Викторовна Брежнева (Галушка) певица, актриса, телеведущая

Далее артистка записала видеообращение, причем прямо во время подготовки к выступлению. "Я по-прежнему болею , хотя собираюсь на работу", – призналась Вера Брежнева. Затем она приступила к объявлению той самой радостной новости. "Тем не менее, новость, что я могу наконец-то анонсировать свой сольный красивый весенний концерт, который пройдет 25 апреля в "Крокусе", меня, конечно, это греет. Жду вас, любимые мои, наконец-то, ура!"

Чтобы уж наверняка все узнали о будущем грандиозном концерте, Вера Брежнева продублировала новость в своей ленте. "Тадааам!! Счастлива пригласить вас 25 апреля 2020года в @crocuscityhall на мое новое шоу #Vэлемент !) я скучала 🤗 мы уже готовимся ✨ С собой брать – хорошее настроение и любимых людей ❤ С меня – любимые песни, эмоции и бесконечная ❤ (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.) ", – пообещала Вера Брежнева.

Судя по комментариям, не все поклонники ждали от певицы новости о сольнике. Кто-то надеялся услышать сообщение, подтверждающее ее интересное положение. Напомним, на днях в СМИ появились новости о том, что Вера Брежнева ждет ребенка. Однако ее муж, продюсер, музыкант Константин Меладзе опроверг эти данные.

Автор: 15 октября 2019, 11:53
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