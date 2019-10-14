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"Все правда": Виторган нашел собственное фото на пикантном сайте

Максим Виторган. Фото: www.globallookpress.com
Артист обнаружил собственное фото на канадском сайте знакомств Bumble Date. Максам Виторган поделился находкой с подписчиками.
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В "Сторис" своего "Инстаграм" знаменитость опубликовала скриншот профиля некого мужчины, который представляется как 41-летний Роб. Примечательно, что незнакомец опубликовал на странице не собственное фото, а снимок Максима Виторгана.

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Максим Эммануилович Виторган

Максим Эммануилович Виторган Актер

Артист с юмором отнесся к заимствованию собственного образа. "Все правда", – написал под фото 47-летний актер. Как именно Виторгану удалось обнаружить профайл канадца на пикантном сайте осталось неизвестным.

Отметим, что Максим давно не одинок. Артист встречается с 27-летней коллегой по цеху Нино Нинидзе. Молодая зазноба уже нашла общий язык с детьми Виторгана. Этим летом Нино провела отпуск вместе с Максимом и его отпрысками – Полиной, Даниилом и Платоном. Судя по соцсетям знаменитости, отдых был крайне удачным.

Максим Виторган, кажется, счастлив в новых отношениях. О бывшей жене телеведущей Ксении Собчак он старается даже не вспоминать. Не так давно на интервью артист отказался говорить о том, как отнесся к свадьбе экс-возлюбленной.

Максим Виторган сообщил, что не собирается комментировать прошедшее торжество. Он не хочет быть в числе тех, кто высказывал личное мнение относительно церемонии. А таких людей было более, чем достаточно.

14 октября 2019, 13:39
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