Близкие высказались о последних моментах с Заворотнюк после ликвидации

Близкие отреагировали на последние новости, касающиеся Анастасии Заворотнюк. Также стало известно о восстановлении Инстаграм-аккаунта, посвященного поддержке звезды сериала "Моя прекрасная няня", после блокировки.

Народ молится за выздоровление Анастасии Заворотнюк и с неуемным интересом следит за каждой новостью о состоянии актрисы. Отметим, что не все эти данные правдивы. Некоторые и вовсе откровенно противоречивые. Чтобы не распространять ложь, близкие создали в социальной сети "Инстаграм" страничку, посвященную звезде комедийного сериала "Моя прекрасная няня". Она рассчитана не только на добрые слова, адресованные актрисе, но и на развеивании слухов.

Однако аккаунт долго не просуществовал. Из-за быстрого и большого наплыва подписчиков его ликвидировали. К счастью, страничку удалось разблокировать. Администратор, отвечающий за наполнение аккаунта, обратился к подписчикам: "Мы попробуем все же вести этот аккаунт с надеждой, что больше его не удалят. Основному аккаунту Анастасии @a_zavorotnyuk хотим оставить только позитивные эмоции, а здесь будем писать о разном. Надеемся на понимание, и спасибо вам!"

В аккаунте прокомментировали последние новости об артистке, согласно которым якобы той оказывается паллиативная помощь в реабилитационном центре. Близкие опровергли эти данные, отметив, что новые данные не имеют ничего общего с действительностью. "Для тех, кто не знает: реабилитационный центр – это учреждение, где пациенты проходят комплекс процедур по восстановлению здоровья. Паллиативной помощью занимаются хосписы", – уточнили в аккаунте.

Отметим, что на страничке между подписчиками ведется ожесточенная борьба: одни требуют у родных рассказать правду о состоянии Анастасии Заворотнюк, а другие выступают с призывом оставить семью актрисы, как и ее саму, в покое. Нередко в конфликты вступает и администратор аккаунта. "Отстаньте от этой семьи, пускай они последний моменты проведут вместе с любимым человек и поклонники здесь не при чем, у Насти есть семья😔 (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – призвал один из подписчиков. Ему ответил, вероятно, кто-то из приближенных к Анастасии Заворотнюк: "Ни о каких последних моментах речь не идет!"