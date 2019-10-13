От близких Заворотнюк требуют правды

Дочь Актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна, разрешила комментировать свои посты в "Инстаграм". Теперь поклонники просят раскрыть правду о состоянии звезды сериала "Моя прекрасная няня".

Интернет-пользователи уверены, что если бы близкие Анастасии Заворотнюк, которая по некоторым данным лечится от опухоли мозга, рассказали бы людям о реальном положении дел, то слухов было бы меньше. Фанаты артистки вынуждены верить всему, что сообщают через СМИ так называемые "друзья семьи" и анонимы. Почитатели звезды выступили с требованием.

"Анна делитесь с нами хотя бы немножко о ее состоянии. Так люди будут меньше верить и читать чушь которую пишут в СМИ. Все очень переживают (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "да,надо дать офиц. информацию,чтоб всякого бреда не было..", "Мы просто были бы рады от первого лица, от близкого человека, знающего ситуацию, время от времени прочитать , что на момент все более менее хорошо...или на момент проводится лечение. И все!! И Настиным поклонникам не придется верить домыслам и слухам недобросовестных журналистов, медработников или так называемых "друзей семьи". Присоединяюсь всем сердцем ко всем искренним пожеланиям и молитвам!!!🙏🙏 Очень и очень надеемся в скором времени получить хорошие новости", – пишут поклонники Анастасии Заворотнюк.

Напомним, ранее дочь знаменитости объяснила, с чем связно отсутствие официальных комментариев о происходящем. "В первую очередь, семья хочет спокойной и счастливой жизни Анастасии", – написала Анна. По словам наследницы Анастасии Заворотнюк, ее семья не намерена "хайпить" на наболевшей теме. Ведь здоровье звезды сериала "Моя прекрасная няня"– это не сенсация, которую можно продать журналистам.

Напомним, что ранее в официальном аккаунте "Инстаграм" самой Анастасии Заворотнюкпоявилась публикация от близких артистки. Сообщалось, что эта страница будет использоваться для опровержения ложной информации об артистке, которая появляется в СМИ.