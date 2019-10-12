Марго Овсянникову жестоко избили

На просторах Интернета появилась запись, на которой зафиксировано преступление. Звезда телестройки мирно танцевала около сцены, подпевая любимые хиты. Она кружилась, смеялась и снимала веселье на камеру.
Внезапно к ней подлетела крупная женщина в возрасте и стала агрессивно наносить Марго удары со спины. Овсянникова завизжала, а сумасшедшая продолжила избивать ее руками и ногами. Присутствующие в зале мужчины подлетели, чтобы спасти знаменитость и вытащить ее из лап суровой нападавшей.
После случившегося звезду "Дома-2" пришлось везти в больницу. Она получила серьезные повреждения, из-за которых в ближайшее время не сможет выходить на сцену.
"Мы не собираемся оставлять это просто так", – заявила продюсер звезды Диана Бичарова.
Представители Овсянниковой собираются идти с иском в суд. Против женщины будет заведено уголовное дело по статье "Хулиганство". На данный момент личность нападавшей еще устанавливается.
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