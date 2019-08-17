Скандал участников "Дома-2" принял неожиданный поворот

В июле этого года звезда "Дома-2" Марго Овсянникова и московский стилист Роман Спектр всерьез повздорили. Все началось с того, что девушка просто пришла к молодому человеку, чтобы обновить прическу. После чего стилист предложил Марго встретиться вечером и обсудить дальнейшее сотрудничество. Якобы Роман хотел сделать ее лицом своего салона. Однако сама участница реалити-шоу призналась, что вместо делового предложения получила другое – Спектр настаивал на более близких отношениях.
"Директор Романа Дарья начала рассказывать, что они потратили столько денег на краску и услуги стилиста. Хотели вообще вызывать полицию, обвиняли в том, что я не оплатила услуги, хотя меня позвали как медийного человека по бартеру", – говорила девушка в беседе со StarHit. Стало известно, что конфликт был исчерпан и молодые люди помирились. Более того, они сообщили, что в скором времени планируют выпустить совместный дуэт.
По словам Марго Овсянниковой, Роман Спектр постоянно искал встречи с ней, но она этого всячески избегала. Примирению поспособствовала директор девушки Диана Бичарова, которая уговорила ее уделить внимание стилисту. "Мы встретились в ресторане, и Роман преподнёс мне огромный букет роз и специально для меня сочинил песню. Оказывается, Роман просто очень тактильный человек, и я, наверное, не совсем правильно его поняла. Песня мне понравилась настолько, что я предложила исполнить ее дуэтом. Рома, конечно же, согласился. Я безумно рада, что мы помирились, потому что такого профессионала действительно тяжело найти. В общем, ждите наш скорый дуэт", – сообщила Марго.
Кроме того, редакции Дни.ру удалось узнать, что менеджер Романа Дарья предложила Марго стать его соведущей в новом юмористическом шоу. Скоро мы увидим звезду "Дома-2" в новой роли.
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