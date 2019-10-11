Близкие Заворотнюк сделали заявление

В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в "Инстаграм" опубликовано сообщение от близких артистки. Родственники звезды сериала "Моя прекрасная няня" сделали заявление.

Продолжение: "Так не должно быть…": Серябкина заговорила о насилии из-за откровенной одежды

"Мы искренне считаем, что радостью важно делиться, а тяжелые ситуации каждый переживает по-своему, и имеет на это полное право. И это право необходимо уважать, оно – в приоритете перед всяким любопытством и нетерпением", – говорится в публикации.

Также сообщается, что семья Анастасии Заворотнюк не готова к визитам непрошеных гостей в лице бессовестных представителей прессы. Как оказалось, близких звезды сериала "Моя прекрасная няня" в буквальном смысле преследуют репортеры.

"Считаем недопустимым, когда представители разных изданий караулят у больницы или дома, лезут через заборы, блокируют машины родственников и направляют им камеры в лицо; когда пытаются прорваться через пост охраны, наплевав на покой посетителей и сотрудников лечебного заведения; когда ищут "инсайдеров", готовых продать фото болеющего человека", - отмечается далее.

После этого представители Анастасии Заворотнюк опровергли слухи об ухудшении состояния артистки. Вести о том, что знаменитость находится в состоянии сопора, неправдивы.

Напомним, ранее в Сети появилась информация, что у артистки Анастасии Заворотнюк, которая, по некоторым данным, лечится от опухоли мозга, сопор – это состояние, при котором больной не реагирует на окружающую обстановку и не замечает людей. Якобы актриса не может передвигаться самостоятельно, поэтому на различные процедуры ее возят на каталках.