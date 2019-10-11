"Наша гордость и слава": смерть больно ударила по Газманову

Мужчина выложил траурный пост на своей странице в социальной сети "Инстаграм". На фотографии Газманов позирует вместе с легендарным космонавтом. Вероятно, что снимок был сделан, когда певец приезжал с одним из выступлений.
Впрочем, особое внимание привлекает не столько изображение, сколько текст. В нем Олег сожалеет об уходе из жизни первого человека в открытом космическом пространстве.
"Печальная новость... ушел из жизни Алексей Леонов. Он был первым в истории человеком, который вышел в открытый космос. Наша гордость и слава! (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – прим. ред.)", – написала знаменитость.
Газманов отметил, что их знакомство произошло в Калининграде. Звезда отечественной сцены отметила, что много раз встречался с Алексеем Архиповичем и имеет о нем исключительно хорошее мнение. Также певец отметил художественные работы легенды отечественной космонавтики.
Напомним, что Леонов очень часто и много рисовал картины, связанные с его основной деятельностью.
"Прощай, ЛЕГЕНДА! Я падаю в небо, как в
волны бросаюсь за солнцем. Я сплетаю золотистые пряди лучей. И парус
свой солнечным ветром наполнив несу над планетой. Как в зеркало сверху
гляжусь в океаны, смеясь узнаю в облаках свою тень…. Будем помнить...
", – подытожил певец.
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