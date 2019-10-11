Народный артист Ильин раздавлен из-за горькой утраты

Многие ожидали выхода на экраны художественной ленты о подвиге первых космонавтов, рискнувших выйти в открытое космическое пространство. Примечательно, что до 2017 года о Леонове и Беляеве рассказывали только документальные фильмы, чья аудитория не столь многочисленна. Неудивительно, что выход художественного фильма "Время первых" вызвал ажиотаж.
Ильин рассказал, что во время съемок главным помощником и критиком сценария был сам Леонов. Познакомиться с легендой отечественной космонавтики актер успел только на премьере, но и это краткосрочное знакомство оставило в душе артиста свой след.
"Преклоняемся и уважаем... Тяжело говорить об этом… Царствие ему небесное, и помолимся... Какое впечатление он на меня произвел? Я не могу на такие вопросы отвечать… Видел на экране его много раз, видел его художественные работы. Не знаю, что сказать. Упокой Господь его душу. Они были первыми, что тут говорить… ", – рассказал Владимир в интервью журналистам издания Teleprogramma.pro.
Стоит отметить, что помимо космонавтики Алексей Архипович также занимался живописью. Он много и часто рисовал картины, связанные с тематикой космоса. Вероятно, выход в звездную бездну произвел на него неизгладимое впечатление.
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