Легендарного космонавта Леонова затравили перед смертью

Появились новые подробности о смерти Алексея Леонова. Стало известно, что перед кончиной его затравили в социальных сетях.



Алексей Архипович скончался на 86-м году жизни от продолжительной тяжелой болезни. Чтобы излечиться от недуга, космонавт уезжал в зарубежную клинику. Тогда пользователи социальных сетей обрушились на мужчину с резкой критикой, что он якобы непатриотично решил лечиться в Европе. Впрочем, в какой именно клинике обслуживался летчик-космонавт, не уточняется.

Как сообщает телеканал "Царьград", Леонов встретил свой 85-й день рождения в конце мая. Печален был лишь тот факт, что по состоянию здоровья сделать это ему пришлось в больнице. По данным источника, в последние несколько месяцев легенда отечественной космонавтики несколько раз выезжала на лечение за границу. Там ему провели операцию на пальцах ноги в связи с диабетом.

Напомним, Алексей Леонов стал первым космонавтом, который вышел в открытое космическое пространство. Это случилось 18 марта 1965 года. По воспоминаниям мужчины, выход дался ему крайне нелегко. В интервью, опубликованном на официальном канале "Роскосмоса" на видео-хостинге "Ютуб", он рассказал, с чем именно ему пришлось столкнуться.

Тогда Алексей Архипович рассказывал, что изначально в день старта экипаж часто наталкивался на плохие приметы. Летчик отмечал, что космонавты – люди суеверные, и не зря. Мужчина поведал, что после выхода в открытый космос из-за разницы в давлении его скафандр раздулся и не смог пройти в люк корабля. Тогда ему пришлось сбрасывать давление, рискуя получить "закипание крови". Но к счастью, все обошлось.

