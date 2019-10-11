Ургант посмеялся над жителями Тюмени

Местный родительский комитет рекомендовал подросткам не ходить на концерт рэпера Егора Крида, заявив в соцсетях, что кто этого сделает – "тот петух". Иван Ургант не понял логики.
По словам шоумена, если он соберется пойти на концерт певца, то автоматически превратится в домашнюю птицу. Кроме того, юморист предложил повесить на тюменской птицефабрике лозунг: "Если ты не топчешь кур, ты Егор Крид".
Иван Ургант считает, что в городе после отъезда экс-губернатора Сергея Собянина в Москву творится неладное. Отметим, родители из Тюмени уже не впервые выступают против концертов рэперов в городе. Ранее представители организации потребовали запретить выступление исполнителя Face. По их мнению, его композиции "разлагают" молодежь и призывают употреблять алкогольные напитки.
Как писали "Дни.ру", ранее Иван Ургант в эфире своего шоу позволил себе резкое высказывание. Не исключено, что оно могло относиться к его коллеге Владимиру Соловьеву. Телеведущий пытался понять, кому посвящена новая песня Бориса Гребенщикова "Вечерний М". На это указывают слова артиста о том, что вечерние ведущие каждое утро просыпаются под радиопередачи друг друга. Разговорное шоу по утрам на радио ведет только Соловьев.
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