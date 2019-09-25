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Ургант прокомментировал гей-скандал в уральском вузе (видео)

Иван Ургант. Фото: instagram.com/urgantcom
Шоумен высмеял ЛГБТ-скандал в Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ) Екатеринбурга. Он прокомментировал резонансный инцидент в выпуске шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.
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Иван Ургант сообщил, что оказавшемуся в центре скандала студенту предложили убежище в США. Молодому уральцу пригрозили отчислением, заподозрив его в нетрадиционной сексуальной ориентации. "Придумали, за что отчислять!" – подметил телеведущий.

После этого он обратился к представителям российской делегации на Генассамблее ООН, которым США отказали в выдаче виз. "Уважаемые сенаторы! Ну посмотрите, есть же способ попасть в США!" - высмеял ситуацию Иван Ургант.

Автор: 25 сентября 2019, 13:30
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Хилькевич и Ургант просят о спасении

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