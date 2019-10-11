Меладзе проигнорировал вечеринку Брежневой на фоне слухов об изменах

Накануне экс-участница группы "ВИА Гра" собрала друзей в бутике Aquazzura. Вера Брежнева презентовала новую линейку итальянской обуви.
Среди приглашенных были замечены: поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров, а также модель Лена Перминова. Вокалист, к слову, много времени провел в компании Веры Брежневой. Знаменитости что-то активно обсуждали.
Примечательно, что супруг хозяйки праздника Константин Меладзе так и не появился. Отсутствие композитора показалось подозрительным. Ходят слухи, что в звездной семье произошел разлад, мол, именно поэтому музыкант проигнорировал мероприятие.
Напомним, что анонимные телеграм-каналы распространяют информацию, что супруг Веры Брежневой закрутил роман с солисткой "Виа Гры" Эрикой Герцег. Доказательства неверности продюсера пока не предоставлены.
Сама Вера Брежнева на слухи внимания старается не обращать. "Если бы эта информация была правдой, то, возможно, могла бы меня выбить из колеи. Вообще не знаю, откуда все взялось. Из-за того, что я удалила наши снимки из "Инстаграма"?" – рассуждала Вера Брежнева в последнем интервью.
Популярные темы форума
У Путина сегодня день рождения!
То что пишут бабы о себе и то что на самом деле.
Админы не дают ответить
Три раза за ночь это нормально?
Почему рак массово съедает людей?
Ваше отношение к многоженству
Самая любимая советская комедия в США
Камни в почках
Хочу уменьшить влагалище
Российскому пенсионеру отказались продать хлеб за копейки