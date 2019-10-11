"Люди переживают": Брежнева отреагировала на слухи о разладе с мужем

Вера Брежнева посетила престижную премию "Радиомания-2019", посвященную выдающимся фигурам в сфере радиовещания. Мероприятие прошло в концертном зале Vegas City Hall в Москве. Во время церемонии журналисты расспросили певицу о личной жизни.
Знаменитость рассказала, что старается не обращать внимания на слухи, распространяемые СМИ. "Если бы эта информация была правдой, то, возможно, могла бы меня выбить из колеи. Вообще не знаю, откуда все взялось. Из-за того, что я удалила наши снимки из "Инстаграма"?" – заявила Вера Брежнева.
При этом исполнительнице льстит, что поклонники и журналисты следят за ее страницей в соцсетях. "Там я показываю все, что хочу. Почему люди не замечают, когда я удаляю другие посты? А Константина все заметили. Мне приятно, что люди переживают за нас как за пару", – цитирует артистку "Собеседник".
Напомним, что сообщения об измене Константина Меладзе стали распространять телеграм-каналы. Анонимные источники рассказали, что супруг Веры Брежневой закрутил роман с солисткой "Виа Гры" Эрикой Герцег. Доказательства неверности продюсера пока не предоставлены.
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