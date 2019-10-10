Солистка "Виа Гры" сравнила Меладзе его с Богом

Первый клип, которые выпустила группа в обновленном составе, называется "ЛюБоль" (от "любовь" и "боль" – Прим. ред.). Песню написал Константин Меладзе. Солистки Эрика Герцег, Ульяна Синецкая и Ольга Меганская от нее, да и от продюсера, в полном восторге.
Очень эмоционально о композиторе отозвалась Эрика. "Для меня Константин Меладзе — третий отец, после родного отца и Бога", – приводит слова певицы Teleprogramma.pro. Девушка рассказала, что очень уважает его и испытывает огромную благодарность за путевку в мир шоу-бизнеса. Она отметила, что продюсер дает ей возможность заниматься любимым делом.
В свою очередь Меганская сказала, что хотя Константин Меладзе и очень серьезный человек, он не против пошутить со своими подопечными. Ульяна Синецкая поведала, что продюсера сложно назвать руководителем, для вокалисток "Виа Гры" он скорее творческий наставник.
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