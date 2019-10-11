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Александра Фадеева ограбили на пять миллионов

Данко. Фото: www.globallookpress.com
Певец Александр Фадеев, более известный как Данко, захотел заработать деньжат легким путем. Но вместо того, чтобы разбогатеть, артист обанкротился.
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Как оказалось, исполнитель приобрел серверы для майнинга криптовалюты. Первое время устройства действительно приносили прибыль. Но вскоре, по совам адвоката звезды Александр Бенхина, их украли.

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Александр Валерьевич Фадеев (Данко) Певец

После пропажи серверов Данко потерял крупную сумму денег. В общей сложности он лишился пяти миллионов рублей. Собственно говоря, именно поэтому певец обратился за помощью к правозащитнику. Он намерен вернуть средства и наказать аферистов.

Отметим, что не только артист попал впросак. Его девушка Мария Силуянова тоже поучаствовала в этом, вложив половину суммы. Возлюбленная исполнителя утверждает, что провернуть сделку им рекомендовал близкий друг.

Сам Фадеев очень тяжело переживает случившееся. По его словам, он вложил в этот проект все свои сбережения. Поэтому теперь он очень переживает из-за того, что не сможет помогать бывшей жене и дочерям. 

Экс-супругой Данко является Наталья Устименко. Она подарила ему двух чудесных дочерей – Софию и Агату. Последняя родилась с диагнозом ДЦП.

11 октября 2019, 13:19

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