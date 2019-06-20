"Меня так колбасило": Данко перенес сложную операцию
Исполнитель поднялся на гору Ай-Петри на электробайке. Но на обратном пути упал из-за скользкой дороги. Данко не справился с управлением.
"Из-под меня на повороте вылетел байк. Я со всей дури ударился плечом", – цитирует музыканта StarHit.ru. Артисту очень повезло, что рядом были люди, которые ему помогли. Данко быстро доставили в больницу.
Позже звезду перевезли в Санкт-Петербург. В настоящее время певец находится в одной из клиник, где продолжает восстанавливаться после сложнейшей операции.
"Вчера меня прооперировали. Прогнозы врачей пока не известны, предстоит сделать рентген. Чувствую себя ужасно: все еще не могу отойти от наркоза. Меня так колбасило: давление, катетеры – кошмар", – признался Данко. Он поблагодарил медработников. "Это лучшая больница, в которой мне довелось быть", – признался артист.
Отметим, Данко и ранее попадал в ДТП. Несколько лет назад певец ехал на своем автомобиле, когда на полном ходу в него врезалась иномарка. Позже выяснилось, что ею управлял пьяный водитель. Тогда Данко избежал серьезных повреждений.
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