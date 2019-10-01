"Потом я бросил": Шепелев стыдится пристрастия к виртуальным забавам

Шоумен рассказал, в личном "Инстаграм", что не позволяет своему шестилетнему сыну Платону играть в игры на смартфоне более 15 минут в день. Дмитрий Шепелев, как заботливый родитель, установил на телефон ребенка специальную программу, которая блокирует ненужные функции гаджета, сохранив возможность принимать и делать звонки, а также смотреть погоду.
Между тем, по словам Шепелева, к нему родители были более лояльны. "А вы помните, что единственный̆ гаджет нашего детства была игра "Электроника"? И время с ней родители не ограничивали. "Волк и яйца", "Веселый повар", "Тайна океана" – играй сколько влезет", – поделился воспоминаниями Дмитрий.
Шоумен отметил, что, будучи школьником, перепробовал все возможные виртуальные забавы: драки на мечах со скелетами, гонки на машинках, симулятор боевого самолета, различные стрелялки и даже "шашки всякие на раздевание с тетеньками". Как-то раз будущая звезда Первого канала вместе с другом просидела в компьютерном клубе всю ночь, часов 12. "После этого обоих тошнило. Ну, потому что нельзя столько играть", – улыбнулся Дмитрий Шепелев.
По словам телеведущего, с возрастом игры утратили для него всякий интерес. Однажды перестав играть, он навсегда забыл, что такое джойстик.
"Потом я бросил. Стало неинтересно. И сейчас не играю. Почему-то стыдно. Серьезно. У меня даже Иксбокса нет", – поведал Дмитрий Шепелев.
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