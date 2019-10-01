Ушедшего с "Первого канала" Андрея Малахова унизили

Недавно ведущая программы "Доброе утро" на "Первом канале" Арина Шарапова стала гостьей "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио". Прежде всего, она поделилась своими планами на ближайшее будущее. Звезда собирается запустить социальную программу.
"Я уже давно писала планы таких программ. Их у меня тырили, а потом они выходили в несколько измененном виде на других каналах", – поведала ведущая.
Позже Шарапова поведала, что многие знаменитости, покинувшие федеральный канал, пропали из поля зрения. О них просто-напросто забыли. Она прокомментировала и уход Малахова. По мнению Арины, Андрей многое потерял, когда ушел.
"У него сейчас меньше конкурентов там, где он работает. Хотя ему, прямо скажем, по барабану все рейтинги", – высказалась ведущая.
Знаменитость не забыла упомянуть и супруга Аллы Пугачевой – Максима Галкина. Она считает, что он исчез из повестки, когда уходил с Первого канала. Но, тем не менее, вернувшись, юморимт снова стал одной из самых медийных персон на телевидении, сообщает Teleprogramma.pro.
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